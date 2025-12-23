Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkirakan puncak arus mudik pengguna kereta api saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) terjadi pada 28 Desember 2025.

1. Prediksi Puncak Arus Mudik

Hal itu diketahui setelah ia meninjau kesiapan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

"Kita tadi cek juga bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya," tutur Sigit.

Ia mengatakan, jumlah penumpang kereta melonjak saat ini. "Tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini," ucap Sigit.

Bahkan, Kapolri melanjutkan, jumlah penumpang sudah ada yang mencapai di atas 200 ribu. Menurutnya, angka ini akan terus meningkat pada 28 Desember nanti.

"Saya pesan, karena memang traffic-nya padat sekali. Kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi," ucap Sigit.

"Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas dan petugas-petugas yang ada tolong waspada. Pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja, silakan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)