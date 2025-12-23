Kapolri: 234 Ribu Personel Disiagakan Jaga Pos dan Tempat Ibadah Selama Nataru

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri menerjunkan ratusan ribu personel untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Personel tersebut disiagakan di pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai daerah.

"Khusus untuk operasi ini, kami melibatkan 234 ribu personel. Itu di luar personel yang bertugas dalam penanganan bencana. Personel kami tempatkan di pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu,” ujar Sigit saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Sigit menjelaskan, pos terpadu diisi oleh berbagai institusi yang dibutuhkan dalam pelayanan selama Nataru. Dengan skema tersebut, pengamanan diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi dan bersinergi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa pengamanan juga difokuskan pada tempat ibadah dan pelaksanaan Misa Natal, termasuk di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.

"Beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan pelayanan pengamanan bagi masyarakat yang menjalankan Misa Natal di wilayah terdampak, seperti di Tapanuli. Beberapa gereja saat itu sudah dapat melaksanakan ibadah,” pungkas Sigit.

(Awaludin)