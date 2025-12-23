Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |16:08 WIB
Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Pasar Senen (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran pelayanan, serta keselamatan masyarakat dalam menghadapi arus mudik dan balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sigit meninjau ruang tunggu penumpang dan gerbong kereta api, sekaligus menyapa masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ia juga membagikan goodie bag kepada penumpang sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada pengguna jasa transportasi kereta api selama masa libur Nataru.

Sigit menilai fasilitas pelayanan publik di Stasiun Pasar Senen telah disiapkan dengan baik guna mendukung kenyamanan penumpang.

“Di stasiun ini tersedia fasilitas bermain anak, ruang laktasi, layanan kesehatan, serta ketepatan waktu keberangkatan, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat,” kata Sigit, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, Kapolri menerima paparan dari Executive Vice President Daerah Operasi (Daop) I Jakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Wahyu Cahyono serta Kepala Stasiun Besar Pasar Senen Leno Yusandri terkait prediksi lonjakan penumpang selama masa libur Nataru.

Berdasarkan data yang disampaikan, Stasiun Pasar Senen melayani total 39 perjalanan kereta api per hari, terdiri atas 34 KA reguler dan 5 KA tambahan, dengan kapasitas 23.964 tempat duduk. Pada Senin (22/12/2025), jumlah penumpang berangkat tercatat sebanyak 15.797 orang atau okupansi 66 persen, sementara penumpang datang mencapai 13.761 orang atau 57 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191443//ganjil_genap_di_jakarta-hp98_large.jpeg
Libur Nataru, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Selama 3 Hari, Cek Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191442//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-D4Pz_large.JPG
Kapolri Pimpin Apel Kebangsaan Banser, Perkuat Sinergi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366//kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191352//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri-6HXk_large.jpeg
Kapolda Metro Ungkap 477 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191339//spklu-x4MJ_large.jpg
Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Lokasi SPKLU di Tol Trans Jawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement