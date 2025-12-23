Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran pelayanan, serta keselamatan masyarakat dalam menghadapi arus mudik dan balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sigit meninjau ruang tunggu penumpang dan gerbong kereta api, sekaligus menyapa masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ia juga membagikan goodie bag kepada penumpang sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada pengguna jasa transportasi kereta api selama masa libur Nataru.

Sigit menilai fasilitas pelayanan publik di Stasiun Pasar Senen telah disiapkan dengan baik guna mendukung kenyamanan penumpang.

“Di stasiun ini tersedia fasilitas bermain anak, ruang laktasi, layanan kesehatan, serta ketepatan waktu keberangkatan, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat,” kata Sigit, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, Kapolri menerima paparan dari Executive Vice President Daerah Operasi (Daop) I Jakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Wahyu Cahyono serta Kepala Stasiun Besar Pasar Senen Leno Yusandri terkait prediksi lonjakan penumpang selama masa libur Nataru.

Berdasarkan data yang disampaikan, Stasiun Pasar Senen melayani total 39 perjalanan kereta api per hari, terdiri atas 34 KA reguler dan 5 KA tambahan, dengan kapasitas 23.964 tempat duduk. Pada Senin (22/12/2025), jumlah penumpang berangkat tercatat sebanyak 15.797 orang atau okupansi 66 persen, sementara penumpang datang mencapai 13.761 orang atau 57 persen.