Polri Tegaskan Loyal di Bawah Presiden, Siap Terima Kritik dan Berbenah Total

JAKARTA – Polri memastikan akan terus menyerap aspirasi, saran, dan kritik dari masyarakat. Hal tersebut dijadikan fondasi kuat untuk melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Korps Bhayangkara menerima seluruh dukungan dari elemen masyarakat terkait kedudukan Polri di bawah Presiden. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk amanah bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sandi juga menyebutkan, bahwa dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” kata Sandi dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026) malam.

Sandi menekankan, bahwa sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini tengah berada dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi kepolisian tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan serta kritik konstruktif dari publik.