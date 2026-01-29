Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentrok TKA China dengan Pekerja Tambang di Kolaka, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |00:04 WIB
Bentrok TKA China dengan Pekerja Tambang di Kolaka, Begini Kronologi Lengkapnya!
Bentrok TKA China dengan Pekerja Tambang di Kolaka, Begini Kronologi Lengkapnya!
A
A
A

KOLAKA -  Bentrok dua kelompok pekerja yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan karyawan lokal di kawasan proyek Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan sejumlah orang terluka.

Polisi mengamankan empat orang tenaga kerja asing atau TKA China usai bentrok. Hasil penyelidikan sementara, insiden tersebut dipicu dugaan penganiayaan terhadap seorang pekerja lokal oleh oknum TKA China.

“Untuk sementara, dua WNA yang diduga melakukan penganiayaan sudah kami amankan. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pelaku tambahan,” ujar Kapolres Kolaka AKBP Yuda, Rabu (28/1/2026).

Pihak kepolisian menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Aparat juga memastikan situasi keamanan di kawasan proyek IPIP saat ini telah kembali kondusif.

“Situasi saat ini kondusif. Saya juga sudah memberikan arahan. Intinya, teman-teman meminta agar pelaku lain, jika ada, tetap dikejar,” kata Yuda.

Informasi yang dihimpun Okezone, peristiwa bermula saat korban mencoba mempertanyakan perihal gaji kepada seorang pengawas TKA. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan, korban justru menerima pernyataan yang dinilai bernada merendahkan dan memicu emosi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197079/viral-QD3V_large.jpg
Bentrok Berdarah Pecah di Bekasi, Seorang Mahasiswa Tewas Disabet Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement