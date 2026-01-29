Bentrok TKA China dengan Pekerja Tambang di Kolaka, Begini Kronologi Lengkapnya!

KOLAKA - Bentrok dua kelompok pekerja yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan karyawan lokal di kawasan proyek Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan sejumlah orang terluka.

Polisi mengamankan empat orang tenaga kerja asing atau TKA China usai bentrok. Hasil penyelidikan sementara, insiden tersebut dipicu dugaan penganiayaan terhadap seorang pekerja lokal oleh oknum TKA China.

“Untuk sementara, dua WNA yang diduga melakukan penganiayaan sudah kami amankan. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pelaku tambahan,” ujar Kapolres Kolaka AKBP Yuda, Rabu (28/1/2026).

Pihak kepolisian menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Aparat juga memastikan situasi keamanan di kawasan proyek IPIP saat ini telah kembali kondusif.

“Situasi saat ini kondusif. Saya juga sudah memberikan arahan. Intinya, teman-teman meminta agar pelaku lain, jika ada, tetap dikejar,” kata Yuda.

Informasi yang dihimpun Okezone, peristiwa bermula saat korban mencoba mempertanyakan perihal gaji kepada seorang pengawas TKA. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan, korban justru menerima pernyataan yang dinilai bernada merendahkan dan memicu emosi.