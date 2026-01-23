Bentrok Berdarah Pecah di Bekasi, Seorang Mahasiswa Tewas Disabet Celurit

JAKARTA - Bentrok antar kelompok pecah di Bekasi, Jawa Barat. Seorang mahasiswa tewas setelah menjadi korban pembacokan dalam peristiwa tersebut.

Polisi menangkap dua pelaku, sementara dua lainnya masih diburu. Dari hasil penyelidikan, pelaku pembacokan telah ditangkap, salah satunya masih berusia di bawah umur.

“Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial TFA serta seorang pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Korban bentrokan berinisial TRB diketahui mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Luka tersebut terdapat di beberapa bagian vital tubuh, mulai dari pinggang, paha kiri, hingga dahi, yang akhirnya merenggut nyawanya.

“Insiden tersebut terjadi pada Minggu dini hari, 18 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 WIB, di depan Gedung Bekasi Creative Center, Kota Bekasi, Jawa Barat,” ujarnya.