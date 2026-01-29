Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh Agama Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini Alasannya

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |20:04 WIB
Tokoh Agama Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini Alasannya
Gus Umam saat bersama Gus Baha (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Pengasuh Pondok Pesantren Alquran, KH Zaimul Umam Nursalim atau yang karib disapa Gus Umam, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, kedudukan tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus dijaga.

"Kami memandang bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden sangat tepat dan merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional untuk memastikan terwujudnya keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat," kata Gus Umam, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, adik kandung KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) itu menjelaskan, bahwa posisi Polri di bawah Presiden sejalan dengan prinsip maslahah ‘ammah, yang menjadi landasan utama dalam menjaga jiwa, harta, akal, agama, dan kehormatan seluruh warga negara.

"Dalam perspektif keislaman, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang damai, tegaknya keadilan, serta berkembangnya dakwah dan pendidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198352//wakil_rais_aam_pbnu_kh_muhammad_anwar_iskandar-ctqh_large.jpg
NU Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198303//dpr_ri-NSRV_large.jpg
Tepis Isu Miring, Ketua Komisi III DPR: Saya Bersaksi 100 Persen Kapolri Loyal ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198301//polri-rldb_large.jpg
Kapolri MoU dengan PT Pupuk Indonesia Kawal Distribusi Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198186//polri-f7Ev_large.jpg
Penguatan Polri Lebih Mendesak ketimbang Perubahan Struktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198182//polri-iSyo_large.jpg
Polri Ideal di Bawah Presiden karena Hindari Ketergantungan Lembaga Ad Hoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198131//polri-Xzh0_large.jpg
Tokoh Dayak hingga Jawara Banten Serukan Dukungan Polri di Bawah Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement