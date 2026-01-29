Tokoh Agama Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini Alasannya

JAKARTA – Pengasuh Pondok Pesantren Alquran, KH Zaimul Umam Nursalim atau yang karib disapa Gus Umam, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, kedudukan tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus dijaga.

"Kami memandang bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden sangat tepat dan merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional untuk memastikan terwujudnya keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat," kata Gus Umam, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, adik kandung KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) itu menjelaskan, bahwa posisi Polri di bawah Presiden sejalan dengan prinsip maslahah ‘ammah, yang menjadi landasan utama dalam menjaga jiwa, harta, akal, agama, dan kehormatan seluruh warga negara.

"Dalam perspektif keislaman, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang damai, tegaknya keadilan, serta berkembangnya dakwah dan pendidikan," ujarnya.