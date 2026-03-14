Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri ke Pemudik: Tolong Hati-Hati di Jalan, Jangan Paksakan Diri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |23:53 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Prabowo (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh masyarakat yang mudik Lebaran untuk tetap mengutamakan keselamatan diri. Ia meminta agar pemudik tidak memaksakan diri jika kondisi tubuh mengalami kelelahan.

"Pesan saya, tolong hati-hati di jalan. Jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat, santai, istirahat," kata Listyo Sigit Prabowo usai safari Ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Sabtu (14/3/2026).

Imbauan itu ditekankan agar masyarakat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dengan mengutamakan kehati-hatian, pemudik diharapkan dapat merasakan kebahagiaan yang paripurna saat berkumpul bersama keluarga dalam merayakan momentum Hari Raya Idul Fitri.

"Sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat mudik nanti dalam kondisi sehat," ujar Sigit.

Sigit memaparkan, Polri dan seluruh stakeholder bersinergi menyiapkan posko-posko yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat. Fasilitas tersebut tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dan kita menyiapkan tempat-tempat untuk beristirahat. Kalau kemudian kondisi badannya capek, ada rest area, ada pos pelayanan terpadu, ada pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Disiapkan juga berbagai macam fasilitas, mungkin takjil, persiapan sahur, dan juga kontrol kesehatan," ucap Sigit.

Polri, kata Sigit, sejak awal telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik.
"Jadi saya titip supaya angka kecelakaan juga bisa kita jaga, mudik bisa berjalan dengan baik dan Polri siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik di hari raya Idul Fitri tahun 2026 ini," pungkas Sigit.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement