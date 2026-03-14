Kapolri ke Pemudik: Tolong Hati-Hati di Jalan, Jangan Paksakan Diri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh masyarakat yang mudik Lebaran untuk tetap mengutamakan keselamatan diri. Ia meminta agar pemudik tidak memaksakan diri jika kondisi tubuh mengalami kelelahan.

"Pesan saya, tolong hati-hati di jalan. Jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat, santai, istirahat," kata Listyo Sigit Prabowo usai safari Ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Sabtu (14/3/2026).

Imbauan itu ditekankan agar masyarakat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dengan mengutamakan kehati-hatian, pemudik diharapkan dapat merasakan kebahagiaan yang paripurna saat berkumpul bersama keluarga dalam merayakan momentum Hari Raya Idul Fitri.

"Sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat mudik nanti dalam kondisi sehat," ujar Sigit.

Sigit memaparkan, Polri dan seluruh stakeholder bersinergi menyiapkan posko-posko yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat. Fasilitas tersebut tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dan kita menyiapkan tempat-tempat untuk beristirahat. Kalau kemudian kondisi badannya capek, ada rest area, ada pos pelayanan terpadu, ada pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Disiapkan juga berbagai macam fasilitas, mungkin takjil, persiapan sahur, dan juga kontrol kesehatan," ucap Sigit.

Polri, kata Sigit, sejak awal telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik.

"Jadi saya titip supaya angka kecelakaan juga bisa kita jaga, mudik bisa berjalan dengan baik dan Polri siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik di hari raya Idul Fitri tahun 2026 ini," pungkas Sigit.

(Arief Setyadi )

