Tinjau 2 Titik Krusial Mudik Jalur Puncak, Kapolres Bogor Pastikan Kesiapan Personel-Sarpras

JAKARTA - Polri melakukan peninjauan ke dua titik krusial jalur mudik di Puncak, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan seluruh pemudik.

Peninjauan oleh Stamaops Polri dan Polres Bogor dilakukan di Pos Terpadu Jenderal Hoegeng Gadog dan Pos Pelayanan (Posyan) Gunung Mas, Sabtu (14/3/2026).

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, yang mendampingi jajaran Pejabat Utama (PJU), menjelaskan soal pusat kendali K3I serta inovasi fasilitas pelayanan masyarakat yang mengusung tema unik 'Timur Tengah Aladin'.

"Pengecekan di dua lokasi strategis ini sangat penting karena Gadog dan Gunung Mas adalah kunci pengelolaan arus di jalur Puncak," kata Wikha, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Wikha, kesiapan personel gabungan dari Polres Bogor, Sabhara, hingga Brimob Mabes Polri turut menjadi fokus pemeriksaan untuk memastikan respons cepat terhadap dinamika arus lalu lintas.