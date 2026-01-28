Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penguatan Polri Lebih Mendesak ketimbang Perubahan Struktur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |21:40 WIB
Penguatan Polri Lebih Mendesak ketimbang Perubahan Struktur
JAKARTA –Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi pro dan kontra di masyarakat. Komisi III DPR RI sebelumnya satu suara untuk menolak usulan Polri berada di bawah kementerian.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin, menilai, fokus utama, seharusnya diarahkan pada penguatan institusi Polri, bukan perubahan struktur kelembagaan.

“PUI memandang bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari konsensus reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian,” kata Raizal Arifin, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, dalam urusan keamanan dan ketertiban, kejelasan garis komando menjadi faktor krusial. Menurutnya, struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden masih relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas nasional.

“Dalam konteks keamanan, kejelasan komando sangat menentukan. Struktur yang ada sekarang menurut kami masih yang paling tepat untuk memastikan koordinasi dan respons negara berjalan cepat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga independensi penegakan hukum. Ia menilai, penempatan Polri di luar kementerian membantu memastikan aparat kepolisian dapat bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan sektoral maupun dinamika politik jangka pendek.

 

Halaman:
1 2
      
