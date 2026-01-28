Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:15 WIB
Ketum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden
Ketum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Indonesia. Pasalnya, hal ini dinilai baik dan memberikan manfaat yang banyak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Dengan segala kerendahan hati, keikhlasan dan penuh tawakal kepada Allah SWT, bersama ini saya M Anwar Iskandar Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, menyatakan mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain," kata KH Anwar dalam tayangan videonya sebagaimana dikutip Rabu (28/1/2026). 

Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini, kata Anwar, adalah posisi yang sangat ideal atau tepat. Penempatan tersebut lebih banyak dirasakan manfaat positifnya untuk masyarakat Indonesia. 

"Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal, dan yang selama ini sudah kita rasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya. 

Anwar berharap, Presiden dan Polri harus terus bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, demi menciptakan masyarakat yang maju dan modern. 

"Mari kita bersama-sama doakan agar Polri senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya menjaga negara dan bangsa ini, menuju satu masyarakat yang maju, yang modern, yang diridhoi Allah SWT, Amin YRA," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ketum MUI polri MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370/forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245/mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510/mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155014/mui-IkNz_large.jpg
MUI soal Fatwa Haram: Kalau Tak Ganggu, Bukan Sound Horeg tapi Sound System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3035997/mui-nonaktifkan-2-pengurus-diduga-terlibat-ormas-terafiliasi-israel-j6lZsk2gCx.jpg
MUI Nonaktifkan 2 Pengurus Diduga Terlibat Ormas Terafiliasi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024235/pemerintah-diminta-blokir-tayangan-mempertontonkan-kekerasan-qVyzfB7ZiO.png
Pemerintah Diminta Blokir Tayangan Mempertontonkan Kekerasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement