HOME NEWS NASIONAL

Disambut Rebana, Prabowo Tiba di Masjid Istiqlal Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |10:17 WIB
Disambut Rebana, Prabowo Tiba di Masjid Istiqlal Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI
Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026). Kedatangan Kepala Negara untuk menghadiri pengukuhan dan ta’aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030.

Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba sekitar pukul 09.42 WIB di area pintu masuk Masjid Istiqlal. Kedatangannya langsung disambut tabuhan alat musik rebana.

Prabowo yang menumpangi mobil Maung berpelat RI 1 itu terlihat keluar dari bagian atas kendaraan dan memberikan simbol terima kasih atas sambutan tersebut.

Selanjutnya, mobil Maung yang membawa Presiden langsung mengarah ke lobi Masjid Istiqlal. Di sana, Prabowo disambut oleh Menteri Agama (Menag) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar serta Ketua Umum MUI Anwar Iskandar.

Sebelum memasuki area masjid, Prabowo terlihat melepas sepatu terlebih dahulu. Setelah itu, ia langsung diajak Anwar Iskandar dan Menag menuju lokasi acara.

Sebelum Presiden Prabowo tiba, acara telah didahului dengan pembacaan doa-doa oleh sejumlah ulama Indonesia. Selain itu, penampilan lagu-lagu Islam dari grup vokal turut melengkapi rangkaian acara.

(Arief Setyadi )

      
