Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Kecam Keras AS-Israel Serang Iran, Sebut BoP Kehilangan Legitimasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |07:49 WIB
MUI Kecam Keras AS-Israel Serang Iran, Sebut BoP Kehilangan Legitimasi
MUI Kecam Keras AS-Israel Serang Iran, Sebut BoP Kehilangan Legitimasi (The Guardian)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai serangan ini membuat Board of Peace (BoP) kehilangan legitimasi.

Sudarnoto menilai serangan ini menjadi bukti konkret Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejatinya perusak atau penghancur perdamaian. 

"Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamain sejati dan apalagi keadilan," kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3/2026).

Sudarnoto menilai, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump benar-benar menjadi seorang aktor yang telah membajak kata-kata 'perdamaian' justru untuk ambisi hegemonik dan imperialistiknya. 

"Dengan adanya serangan terhadap Iran maka Trump dengan BoPnya tak bisa dipercaya menjadi badan yang memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina," kata Sudarnoto. 

Dia menambahkan, agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini akan mendorong perang regional terutama di Timur Tengah. 

Menurutnya, hal ini memang yang dimaksudkan oleh Amerika Serikat dan Israel, sehingga Timur Tengah benar-benar lumpuh. 

"Dan yang pada akhirnya Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di bawah kendali Amerika Serikat dan Israel. Indonesia hendaknya tidak terlibat dan dengan tegas menolak segala agresi militer," tegasnya. 

MUI meminta pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum internasional dan memperjuangkan penyelesaian damai berbasis keadilan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200229/prabowo-lXZA_large.jpg
Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI, Prabowo: Istimewa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200198/prabowo-oDjb_large.jpg
Disambut Rebana, Prabowo Tiba di Masjid Istiqlal Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198112/ketum_mui_anwar_iskandar-q70l_large.jpg
Ketum MUI Dukung Polri di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370/forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245/mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510/mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement