HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Komunikolog Merapat ke Rumah Jusuf Kalla, Ada Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |16:55 WIB
Komunikolog merapat ke rumah Jusuf Kalla (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Sejumlah komunikolog merapat ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026) sore. Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dengan JK.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah pakar komunikasi yang merapat antara lain Effendi Gazali, Suko Widodo, Emrus Sihombing, hingga Lely Arrianie. Mereka datang satu per satu sejak pukul 16.00 WIB.

Kepada awak media, Effendi menjelaskan kedatangannya untuk silaturahmi dalam rangka bulan Ramadhan 1447 H.

"Jadi biasanya kan ini hampir setiap, anu ya, Ramadan itu ada pertemuan dengan Pak JK, silaturahmi," ucap Effendi sebelum masuk ke rumah JK.

Ia pun tak menutup kemungkinan bila pertemuan itu turut membahas isu-isu geopolitik. Effendi berkata pihaknya merasakan ada gap komunikasi antara pemerintah dengan rakyat.

"Secara umum itu kami kalau Komunikolog Indonesia itu selalu ingin pemerintahan itu ya, siapa pun presidennya, apalagi ini Pak Prabowo ini, tentunya pengin berhasil. Cuma belakangan kami melihat kok ada jurang komunikasi yang jauh sekali," tutur Effendi.

"Jadi Pak Presiden sepertinya inginnya begini, rakyat tuh enggak paham. Kalau menurut kami dari 14 orang yang hadir ini ya, kok ada jurang komunikasi yang besar, kenapa? Nah, ini mungkin ada diskusi baik ini kan terutama," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

