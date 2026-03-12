Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Mantan Dubes Temui Jusuf Kalla di Rumahnya Malam Hari, Ada Apa?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |23:19 WIB
JAKARTA – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan duta besar (Dubes) pada Kamis (12/3/2026) malam. Adapun pertemuan ini berlangsung di rumah pribadi JK, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan Okezone, nampak para mantan dubes telah berkumpul di sebuah ruang rumah JK. Dengan kemeja batik bercorak bunga, JK pun telah bersama mereka untuk melangsungkan diskusi.

Pertemuan tersebut disebut berkaitan dengan perkembangan situasi geopolitik yang terjadi belakangan ini. Sejumlah mantan Dubes itu ingin mendapatkan masukan dan pandangan langsung dari JK terkait dinamika global saat ini.

Adapun, para mantan Dubes yang hadir yakni Dubes RI untuk PBB di Jenewa Makarim Wibisono, mantan Dubes RI untuk Kamboja Nazaruddin Nasution, mantan Dubes RI untuk Tiongkok dan Australia Imron Cotan.

Setelah itu, mantan Dubes RI untuk Britania Raya Hamzah Thayeb, mantan Dubes RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania Bunyan Saptomo.

Selanjutnya, mantan Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf, mantan Dubes RI untuk Spanyol Wieke Adiyatwidi Adiwoso, mantan Dubes RI untuk Ethiopia Al Busyra Basnur, mantan Dubes RI untuk Kenya Hery Saripudin, serta pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja.

Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional menggelar pertemuan dengan JK di Kediaman pada Sabtu (7/3/2026).

 

Topik Artikel :
JK Jusuf Kalla (JK) Jusuf Kalla
