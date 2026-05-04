HOME NEWS NASIONAL

HKBP-PGI Temui JK, GAMKI Serukan Publik Hindari Polarisasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |20:43 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty, bersama Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Pertemuan itu tak luput dari berbagai reaksi.

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menghormati keputusan pimpinan PGI dan HKBP. Upaya dialog yang dilakukan merupakan bagian dari menjaga komunikasi yang konstruktif sekaligus meredam potensi kesalahpahaman di ruang publik. Untuk itu, GAMKI mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Kristen, agar menyikapi situasi ini secara bijak dan tetap tenang.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” ujar Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus, Senin (4/5/2026).

GAMKI mengungkapkan, penting untuk menghormati proses yang tengah berlangsung. Baik melalui jalur hukum maupun pendekatan dialog, sebagai wujud penerapan prinsip negara hukum.

“Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

