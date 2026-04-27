Razman Nasution Pertanyakan Pernyataan JK soal Kata Termul

JAKARTA -Ketum KAMI Jokowi-Gibran, Razman Nasution mempertanyakan pemahaman dan pertanyaan mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) tentang kata Termul sebagaimana yang disebutkannya saat konferensi pers di kediamannya, beberapa waktu lalu.

"Ada yang kami sekarang dibilang cebokers, ada yang dibilang termul-termul. Orang langsung mikir, kok Pak JK ngomong termul. Ngerti nggak Pak JK termul itu ternak Mulyono? Ternak itu konotasinya itu hewan Pak," ujar Razman pada wartawan, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, manusia itu tidaklah berternak sebagaimana hewan, manusia itu beranak pinak atau melahirkan. Oleh karena itu dia heran mengapa sampai orang sekelas JK justru terpeleset menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya disebutkan olehnya.

"Saya tidak mengerti, kenapa sekelas Pak JK bisa terpeleset. Begini ya, masa Pak JK ngomong 'kasih tahu termul-termul itu'. Ya Allah, termul ini kalimat siapa ya, ini kan kalimat Roy Suryo yang sering berulang-ulang," tuturnya.

"Kalau dibilang bahwa dia termul, ternak Mulyono, memang konotasinya sudah negatif. Pertama ternak, kedua Mulyono, Mulyono itu nama kecil Pak Jokowi, jadilah nama termul. Eh dibilang lagi oleh Pak JK, beritahu termul-termul itu, kalau bukan karena saya, tidak jadi presiden Jokowi itu," terang Razman.

Sejatinya kata dia, tidak ada hubungan antara klaim JK sebagai orang paling berjasa bagi Jokowi menjadi Presiden dengan para pendukung Jokowi.

Menurut Razman, para pendukung Jokowi, khususnya dia tidak pernah menyinggung soal JK dalam kasus ijazah Jokowi.

"Nah hubungannya sama kami apa Pak? Kami nggak pernah singgung-singgung bapak, ini ada akun, mosting suara Rizmon, yang itu perbuatan AI kata Rizmon, kemudian menyebut ada Rp5 miliar dibantu oleh Pak JK. Pak JK tidak kurang dari 1 bulan cerita itu langsung buat laporan polisi, bagaimana dengan Pak Jokowi yang sudah 4 tahun, 2 tahun terakhir diubek-ubek," bebernya.