Polda Metro Jaya Siapkan 4.151 Personel Kawal Aksi Demo Mahasiswa di Monas Hari Ini

JAKARTA - Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut.

"Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Budi mengatakan, Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” ujarnya.