Mahasiswa Gelar Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat, (12/6/2026). Terkait aksi tersebut, masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif.

“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI di kawasan Bundaran HI pukul 10.00 WIB,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro, Jumat (12/6/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, diperkirakan akan terjadi kepadatan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan.

“Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jl. Sudirman - Thamrin. Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan ini atau mencari rute alternatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi unjuk raDemosa di wilayah Jakarta hari ini.

"Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI,” ucap Kombes Budi.

Budi mengatakan, Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.