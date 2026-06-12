Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa Gelar Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |08:20 WIB
Mahasiswa Gelar Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat, (12/6/2026). Terkait aksi tersebut, masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif.

“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI di kawasan Bundaran HI pukul 10.00 WIB,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro, Jumat (12/6/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, diperkirakan akan terjadi kepadatan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan.

“Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jl. Sudirman - Thamrin. Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan ini atau mencari rute alternatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi unjuk raDemosa di wilayah Jakarta hari ini.

"Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI,” ucap Kombes Budi.

Budi mengatakan, Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223767//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-6EvF_large.jpeg
Geruduk BGN, Massa Aksi Tuntut Program MBG Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223763//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-oGQA_large.jpeg
Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/338/3222787//ilustrasi-Ch5k_large.jpg
Antisipasi Kemacetan Imbas Acara Besar, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan GBK Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219168//pelaku-8SxV_large.jpg
Pelaku Jambret WNA Italia di Bundaran HI Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550//viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216377//demonstrasi-p42y_large.jpg
Usai Audiensi, Mahasiswa yang Demo di Kemendikdasmen Bubarkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement