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Truk Muatan Besi Tabrak Truk Tanah di Tol JORR Jati Asih, Lalu Lintas Padat hingga Bambu Apus

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |09:32 WIB
Truk Muatan Besi Tabrak Truk Tanah di Tol JORR Jati Asih, Lalu Lintas Padat hingga Bambu Apus
Truk bertabrakan di Tol JORR pada 31 Juli 2026. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
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JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 39+600 Jati Asih arah Cikunir, Jumat (31/7/2026) pagi. Insiden tersebut menyebabkan kepadatan arus kendaraan hingga KM 34 Bambu Apus.

Berdasarkan informasi yang disampaikan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Sebuah truk pengangkut muatan besi menabrak bagian belakang truk pengangkut tanah.

"Terjadi kecelakaan sebuah truk pengangkut muatan besi menabrak bagian belakang truk tanah akibat microsleep di ruas Tol JORR KM 39+600 Jati Asih arah Cikunir sekitar pukul 05.30 WIB," tulis akun X @TMCPoldaMetro, Jumat (31/7/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas menuju Cikunir mengalami kepadatan cukup panjang. Petugas melakukan penanganan di lokasi untuk mengurai antrean kendaraan.

"Situasi arus lalu lintas terjadi kepadatan sampai dengan KM 34 Bambu Apus," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi pengemudi maupun korban dalam peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

(Rahman Asmardika)

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