Truk Tabrakan di Jembatan BKT, Lalin dari Bekasi ke Pulo Gadung Macet Parah

JAKARTA - Sebuah truk dan mobil dilaporkan terlibat kecelakaan di Jembatan BKT, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (24/6/2026) pagi. Akibatnya, arus lalu lintas macet parah.

Dalam postingan akun X @TMCPoldaMetro, nampak sebuah truk berwarna hijau terjungkal hingga menimpa mobil minibus warna merah.

"07.24 WIB Terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk dengan Mobil di Jembatan BKT Cakung Jakarta Timur (Titik Kenal Setelah Exit Tol Harapan Indah)," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya dikutip Okezone.

Saat ini proses evakuasi kendaraan masih ditangani oleh petugas di lapangan. Imbas kecelakaan itu, arus lalu lintas dari arah Bekasi ke Pulo Gadung dilaporkan padat. Polisi pun mengimbau bagi pengendara untuk mencari rute alternatif.

"Untuk arus lalu lintas yang menuju arah Pulo Gadung terpantau padat, dan diimbau bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.

(Fahmi Firdaus )

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