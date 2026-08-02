Kecelakaan di Tol Cijago Tewaskan 1 Orang, Begini Kronologinya

JAKARTA - Insiden kecelakaan terjadi di Tol Cijago KM 41.200A arah Limo menuju Jatikarya, Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 07.40 WIB. Insiden melibatkan sebuah dump truck dan mobil Toyota Avanza yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Kanit Induk PJR Jagorawi Kompol Jajuli mengungkapkan korban tewas merupakan pengemudi Toyota Avanza bernama Peter Siregar. Korban dievakuasi ke RS PMI Bogor.

"Korban atas nama Peter Siregar," kata Jajuli kepada awak media.

Berdasarkan kronologi, dump truck Hino lebih dulu berhenti di bahu jalan karena sopir diduga mengantuk. Tak lama kemudian, Toyota Avanza yang melaju dari arah yang sama menabrak bagian belakang dump truck tersebut.

"Kedua kendaraan dari arah Limo mengarah Jatikarya. Setiba di TKP KM 41.200 A Tol Cijago, kendaraan pertama (Dump Truck) berhenti di bahu jalan dikarenakan pengemudi mengantuk, kemudian datang kendaraan kedua menabrak kendaraan pertama dari belakang," ujar Jajuli.