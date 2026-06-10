Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:12 WIB
Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG
Massa dari Aliansi MBG Watch menggelar aksi di depan kantor BGN, 10 Juni 2026.
A
A
A

JAKARTA - Puluhan orang melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menyerukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih terus berjalan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Menurut pantauan iNews Media Group, massa aksi mulai menggelar demonstrasi sekitar pukul 13.00 WIB. Satu per satu dari mereka mulai berorasi menyuarakan keresahan terkait program MBG serta berbagai carut-marut di lingkungan BGN.

Berbagai poster berisi nada protes terhadap program MBG turut dibawa dan diacungkan kepada masyarakat yang lewat serta para pengendara di depan kantor BGN.

Beberapa poster tersebut bertuliskan “Audit MBG” dan “Muak Sama MBG”. Tidak hanya itu, berbagai poster bernada protes juga turut ditempel di papan nama kantor BGN. Bahkan, gedung BGN secara simbolis disegel oleh massa aksi dengan poster bertuliskan “Gedung Ini Kami Segel”, disertai pita berwarna hitam-kuning yang dipasang di depan plang nama kantor BGN.

Selain itu, ratusan struk belanja serta berbagai alat masak rumah tangga seperti panci dan kuali juga dibawa oleh mereka dan dibunyikan secara keras guna menyuarakan keresahan tersebut.

Satu hal yang cukup menarik, massa aksi juga mengajak para pengendara yang lewat di depan kantor BGN untuk membunyikan klakson jika memiliki keresahan yang sama terkait program MBG yang perlu dievaluasi.

Aksi tersebut tampaknya mendapat antusiasme dari para pengendara yang langsung membunyikan klakson secara bersamaan, mengikuti arahan dari poster yang dibentangkan oleh massa aksi. Jalanan pun langsung riuh dengan suara klakson para pengendara meskipun lampu merah baru saja menyala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223629//eks_wakil_kepala_badan_gizi_nasional_sony_sonjaya-YXhD_large.jpg
Ajukan JC, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223348//nanik_s_deyang-gnG4_large.jpg
Tangis Nanik S Deyang Pecah Usai Dilantik Prabowo Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/1/3223317//bgn-j6On_large.jpg
Jadi Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono Ajukan Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222753//sony_sonjaya-fuiQ_large.jpg
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Bakal Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Nama-Nama Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222662//badan_gizi_nasional-F6cP_large.jpg
Latar Belakang Bos BGN Baru dari Sarjana Biologi hingga Militer, Apa Tupoksinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222663//dadan-MbTi_large.png
Segini Kisaran Gaji Dadan Hindayana saat Menjabat Sebagai Kepala BGN 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement