Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG

JAKARTA - Puluhan orang melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menyerukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih terus berjalan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Menurut pantauan iNews Media Group, massa aksi mulai menggelar demonstrasi sekitar pukul 13.00 WIB. Satu per satu dari mereka mulai berorasi menyuarakan keresahan terkait program MBG serta berbagai carut-marut di lingkungan BGN.

Berbagai poster berisi nada protes terhadap program MBG turut dibawa dan diacungkan kepada masyarakat yang lewat serta para pengendara di depan kantor BGN.

Beberapa poster tersebut bertuliskan “Audit MBG” dan “Muak Sama MBG”. Tidak hanya itu, berbagai poster bernada protes juga turut ditempel di papan nama kantor BGN. Bahkan, gedung BGN secara simbolis disegel oleh massa aksi dengan poster bertuliskan “Gedung Ini Kami Segel”, disertai pita berwarna hitam-kuning yang dipasang di depan plang nama kantor BGN.

Selain itu, ratusan struk belanja serta berbagai alat masak rumah tangga seperti panci dan kuali juga dibawa oleh mereka dan dibunyikan secara keras guna menyuarakan keresahan tersebut.

Satu hal yang cukup menarik, massa aksi juga mengajak para pengendara yang lewat di depan kantor BGN untuk membunyikan klakson jika memiliki keresahan yang sama terkait program MBG yang perlu dievaluasi.

Aksi tersebut tampaknya mendapat antusiasme dari para pengendara yang langsung membunyikan klakson secara bersamaan, mengikuti arahan dari poster yang dibentangkan oleh massa aksi. Jalanan pun langsung riuh dengan suara klakson para pengendara meskipun lampu merah baru saja menyala.