Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Hery Susanto Larang Pegawai Ombudsman Awasi Program MBG

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |21:10 WIB
Terungkap! Hery Susanto Larang Pegawai Ombudsman Awasi Program MBG
Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Hery Susanto pernah menginstruksikan pegawai Ombudsman RI untuk tidak menyentuh, atau mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Jimly, instruksi tersebut terungkap dalam persidangan etik dan dinilai bertentangan dengan prinsip independensi Ombudsman RI.

Hal itu disampaikan Jimly dalam konferensi pers usai pembacaan putusan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Hery Susanto di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

"Nah ini hubungan dengan pemerintah, ORI dengan pemerintah ini independen. Misalnya ada arahan dari HS yang kita berhentikan ini, bahwa untuk program MBG jangan disentuh," kata Jimly.

Menurut Jimly, seluruh program pemerintah, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tetap harus berada dalam pengawasan Ombudsman demi menjaga tata kelola yang baik.

"Lha buktinya ini sekarang pimpinan MBG ditangkap, jadi tersangka. Itu artinya ada masalah dalam tata kelola," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hery Susanto MBG Ombudsman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223371//mensesneg_prasetyo-e5pH_large.jpeg
Soal Hery Susanto Dipecat, Istana: Kami Hormati Putusan Majelis Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223299//viral-a0Lp_large.jpg
Majelis Etik Berhentikan Hery Susanto dengan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223134//presiden_prabowo_subianto-5wg8_large.jpg
Momen Prabowo Makan Siang Bareng Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3223013//kepala_bgn_tersangka-kjsC_large.jpg
5 Fakta Penting Kasus Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222975//peternak-JKv4_large.jpg
Harga Telur Jatuh, SPPG Wajib Serap Produksi Peternak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222959//purbaya-9zVA_large.jpg
Purbaya Sebut MBG dan Kopdes Tak Dipersoalkan Lembaga Rating Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement