Jadi Kepala BGN, Sudaryono Wanti-wanti Pihak yang Ingin Jual Namanya

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan keseriusannya menjalankan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara baik dan transparan. Ia mengingatkan pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal dengan mencatut namanya.

"Saya, di momen yang baik ini dan diliput oleh seluruh media, ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu merupakan sebuah tanggung jawab. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekankan kepada publik bahwa saya memiliki keluarga, sahabat, teman, rekan, termasuk alumni dan lain sebagainya," kata Sudaryono usai dilantik di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono menegaskan, tidak benar apabila nantinya ada pihak yang mengaku sebagai orang dekatnya untuk menawarkan jasa atau kemudahan tertentu dengan imbalan tertentu.

Ia memastikan akan memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program MBG.

"Kalau nantinya ada orang yang menawarkan jasa dengan mengaku-ngaku sebagai orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni saya, atau pihak lain yang mengatasnamakan saya, saya pastikan itu tidak benar," ujarnya.