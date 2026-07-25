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Kasus Cekcok Antara Sopir dan Satpam di Bundaran HI Berakhir Damai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |11:57 WIB
Kasus Cekcok Antara Sopir dan Satpam di Bundaran HI Berakhir Damai
Kasus Cekcok Antara Sopir dan Satpam berakhir damai (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sopir dan dua orang penumpang mobil Toyota Alphard yang terlibat cekcok dengan petugas keamanan (satpam) Fiktor Harefa di kawasan Bundaran HI kini berakhir damai. Kesepakatan damai itu terjadi setelah kedua belah pihak dimediasi di Polsek Metro Menteng pada Jumat (24/7) kemarin.

"Telah dilaksanakan upaya mediasi antara pihak pengendara dan saudara Fiktor dari pihak keamanan. Dan yang mana telah disepakati bahwa persoalan perselisihan antara pengemudi dan saudara Fiktor diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak saling memaafkan, mengakui kesalahan, dan saling memaafkan," kata Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Ronald Arnold Rondonuwu, Sabtu (25/7/2026).

Meski begitu, polisi tetap mengusut dugaan pelanggaran lalu lintas buntut menerobos lampu merah dan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai peruntukannya. Kata Braiel, penanganannya dilakukan oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Jadi saya sampaikan bahwa terkait dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi, malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," ujar Braiel.

Sebelumnya, Braiel juga mengungkapkan bahwa sopir dan dua penumpang mobil Toyota Alphard itu merupakan anggota Polda Jawa Barat. Kata dia, ketiganya akan diproses lebih lanjut oleh Bid Propam Polda Jawa Barat.

"Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subbid Propam Polda Jawa Barat," jelasnya.

 

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Topik Artikel :
Bundaran HI satpam viral
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