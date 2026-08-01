Viral Alutsista Berjejer di Monas Dikaitkan Demo Besar, Ini Kata Mabes TNI

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan sebuah video yang menampilkan deretan kendaraan lapis baja terparkir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Unggahan tersebut disertai narasi yang mengaitkan keberadaan alutsista itu dengan isu pengamanan menghadapi gelombang aksi massa pada Agustus 2026.

Menanggapi hal itu, Markas Besar (Mabes) TNI memastikan informasi tersebut tidak benar. TNI menegaskan kendaraan tempur yang terlihat di kawasan Monas merupakan bagian dari rangkaian latihan menjelang upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kapuspen TNI mengatakan kehadiran kendaraan lapis baja di kawasan Monas merupakan bagian dari persiapan rutin menjelang pelaksanaan upacara kenegaraan.

"Itu latihan persiapan upacara memeriahkan HUT RI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Sabtu (1/8/2026).

Nas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, apalagi jika berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.