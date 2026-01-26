Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi I DPR Rapat Tertutup Bareng Menhan-Panglima TNI, Bahas Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |13:06 WIB
Komisi I DPR Rapat Tertutup Bareng Menhan-Panglima TNI, Bahas Apa?
Rapat Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026). Rapat ini diputuskan digelar secara tertutup.

Mulanya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, melaporkan berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah dihadiri 29 orang anggota yang terdiri dari delapan fraksi. Maka, jumlah tersebut telah memenuhi kuorum rapat.

Kemudian, Utut meminta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir terkait pelaksanaan rapat secara tertutup.

"Ibu, Bapak, saya mohon persetujuan karena sifat rapatnya sangat penting dan strategis yang juga bertalian erat dengan kebijakan negara yang memang tidak untuk konsumsi semua orang. Saya memohon persetujuan sebelum saya gedok, ini tertutup. Apakah bisa disetujui?" tanya Utut.

"Setuju," ujar peserta rapat.

Halaman:
1 2
      
