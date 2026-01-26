Komisi I DPR Rapat Tertutup Bareng Menhan-Panglima TNI, Bahas Apa?

JAKARTA – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026). Rapat ini diputuskan digelar secara tertutup.

Mulanya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, melaporkan berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah dihadiri 29 orang anggota yang terdiri dari delapan fraksi. Maka, jumlah tersebut telah memenuhi kuorum rapat.

Kemudian, Utut meminta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir terkait pelaksanaan rapat secara tertutup.

"Ibu, Bapak, saya mohon persetujuan karena sifat rapatnya sangat penting dan strategis yang juga bertalian erat dengan kebijakan negara yang memang tidak untuk konsumsi semua orang. Saya memohon persetujuan sebelum saya gedok, ini tertutup. Apakah bisa disetujui?" tanya Utut.

"Setuju," ujar peserta rapat.