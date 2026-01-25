Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI, DPR Dorong Investigasi Menyeluruh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |23:30 WIB
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyampaikan duka cita atas gugurnya dua anggota polisi, Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery, yang diduga tertabrak truk TNI saat mengangkut bantuan untuk korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

"Saya turut berduka cita atas gugurnya dua personel Polri yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Rajiv, Minggu (26/1/2026).

Menurutnya, penting dilakukan penelusuran secara komprehensif guna memperoleh kejelasan peristiwa secara utuh. Ia menekankan bahwa proses tersebut diperlukan semata-mata untuk memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum, bukan untuk menyudutkan pihak mana pun.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan korban jiwa tentu perlu ditangani secara cermat dan profesional, agar semua pihak mendapatkan kejelasan serta keadilan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

 

Polri Longsor Cisarua TNI Longsor
