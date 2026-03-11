Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Tim Reformasi Polri Hasilkan 7 Buku Tebal dan 3 Dokumen Pengantar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |00:34 WIB
Mahfud MD: Tim Reformasi Polri Hasilkan 7 Buku Tebal dan 3 Dokumen Pengantar
Anggota Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD (foto: Okezone)
JAKARTA – Anggota Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menyebut, tim telah merampungkan materi rekomendasi untuk perbaikan Korps Bhayangkara ke depan. 

Saat ini, Komisi Reformasi tinggal menunggu jadwal Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan hasil kerja mereka.

“Pokoknya itu ada tujuh buku dengan tiga dokumen pengantar. Dokumen pengantar itu ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang hanya empat poin, lalu ada pengantar kepada Presiden,” kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary setebal 18 lembar. Dari delapan rekomendasi tersebut, kemudian diringkas menjadi empat poin utama.

“Kalau rekomendasi yang dalam bentuk executive summary itu ada delapan. Kemudian diringkas lagi dalam bentuk pointers menjadi empat poin. Yang dalam bentuk pointers itu kira-kira tiga lembar. Sementara delapan rekomendasi itu tertuang dalam executive summary sebanyak 18 lembar,” kata Mahfud.

 

