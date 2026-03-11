Tantangan Keamanan Makin Kompleks, Polri Bentuk 16 Pusat Studi Baru

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut, tantangan keamanan saat ini semakin kompleks. Karena itu, kata Dedi, Polri menyiapkan 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan untuk menghadapi berbagai dinamika keamanan.

“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mentransformasi pola pikir anggota agar semakin kritis, analitis, dan visioner dalam menjawab berbagai tantangan keamanan modern yang semakin kompleks,” kata Dedi di PTIK, Selasa (10/3/2026).

Adapun 16 Pusat Studi Kepolisian tersebut antara lain:

1. Pusat Studi Polmas

2. Pusat Studi Antikorupsi

3. Pusat Studi Terorisme

4. Pusat Studi Ilmu Kepolisian

5. Pusat Studi Kamsel Lantas

6. Pusat Studi Siber

7. Pusat Studi SDM

8. Pusat Studi Pasifik Oseania

9. Pusat Studi Kehumasan Polri

10. Pusat Studi Teknologi Kepolisian