Kasus Ijazah Jokowi, Eks Wakapolri Oegroseno Beri Keterangan sebagai Ahli

JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menjadi ahli dari kubu Roy Suryo Cs, dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ia dijadwalkan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya pada Kamis (12/2/2026).

Oegroseno menyatakan, akan menyampaikan pengalamannya selama bertugas di Kepolisian Republik Indonesia.

“Saya akan memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman, dan pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).

Ia juga mengenang awal kariernya saat masih berpangkat Letnan Dua Polisi usai lulus dari Akademi Kepolisian. Saat itu, ia menghadap Kapolda Metro Jaya Jenderal Anton Sujarwo, ketika kantor Kapolda masih berada di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Sebagai Bhayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti mengikuti perkembangan institusinya. Bhayangkara tua itu berhenti melihat institusinya saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia,” tuturnya.