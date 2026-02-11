Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi, Ahli Software Ungkap Alasan Penelitian Roy Suryo Cs

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |13:03 WIB
Kasus Ijazah Jokowi, Ahli Software Ungkap Alasan Penelitian Roy Suryo Cs
Leony Lidya penggugat ijazah Jokowi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penggugat ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Leony Lidya, dihadirkan kubu Roy Suryo Cs sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, Leony menyatakan akan memaparkan analisis berbasis software engineering terkait dokumen ijazah yang dipersoalkan.

“Saya hadir sebagai ahli dengan bidang keahlian software engineering, information system, dan knowledge management. Bidang ini relevan untuk memahami fenomena kontroversi ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pendaftaran di KPU,” ujar Leony kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Leony mempertanyakan langkah hukum yang menjerat Roy Suryo Cs, yang menurutnya melakukan penelitian akademik terhadap ijazah dan skripsi Jokowi. Ia menilai penelitian tersebut seharusnya dipandang sebagai kajian ilmiah, bukan tindakan kriminal.

Ia menjelaskan, Roy Suryo meneliti ijazah dan skripsi, sementara Rismon Sianipar menelaah lembar pengesahan. Menurut Leony, penelitian itu wajar dilakukan karena adanya kejanggalan visual yang tertangkap oleh analisis teknis.

“Saya kebetulan lulusan angkatan 1980-an, satu era dengan Pak Jokowi. Pada masa itu, teknologi pengolahan kata masih sangat terbatas, menggunakan perangkat berbasis DOS seperti WordStar, bukan sistem modern,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200950//refly_harun_kuasa_hukum_roy_suryo_cs-HDqj_large.jpg
Jadi Ahli Roy Suryo Cs, Bonatua Silalahi Diperiksa Polda Metro Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200917//roy_suryo-v4kt_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200884//kasus_ijazah_jokowi-rpbq_large.jpg
Hakim MK Minta Roy Suryo Cs Lampirkan Bukti Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200845//roy_suryo-P2yJ_large.jpg
Gugat KUHP-UU ITE, Roy Suryo Cs Merasa Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200842//roy_suryo-rP0z_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi Masuk MK, Roy Suryo Cs Minta Pasal Pidana Tak Jerat Urusan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200826//pengacara_roy_suryo_cs_refly_harun-cBhx_large.jpg
Bonatua Kantongi Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Ini Kata Pengacara Roy Suryo Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement