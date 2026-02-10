Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bonatua Kantongi Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Ini Kata Pengacara Roy Suryo Cs

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:46 WIB
Bonatua Kantongi Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Ini Kata Pengacara Roy Suryo Cs
Pengacara Roy Suryo Cs Refly Harun (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengacara Roy Suryo Cs, Refly Harun, menanggapi beredarnya salinan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor yang diperoleh Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Refly, dokumen tersebut sejalan dengan objek penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan timnya.

“Kemarin kami melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli. Insyaallah Bonatua menjadi salah satu ahli yang akan kami ajukan, karena dia merupakan peneliti independen yang meneliti ijazah dan dokumen pendidikan Pak Jokowi,” ujar Refly kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Refly menjelaskan, Bonatua memperoleh salinan ijazah tanpa sensor melalui proses hukum yang panjang. Ia menggugat keterbukaan dokumen tersebut hingga ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.

“Setelah melalui persidangan berkali-kali, akhirnya dia menang. Ijazah itu adalah dokumen publik yang tidak boleh ditutup. Ada sembilan item yang sebelumnya disensor, dan semuanya dibuka. Dari situ Bonatua mendapatkan salinan resmi,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200789//saksi_kubu_roy_suryo_cs_mulyadi-DpO1_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Saksi Kubu Roy Suryo Cs Bakal Beberkan Pertemuan di UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200784//roy_suryo-Jzws_large.jpg
Diperiksa 4 Jam, Saksi Kubu Roy Suryo Cs Dicecar Polisi 18 Pertanyaan di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200758//ijazah_jokowi-kmX8_large.jpg
Bersaksi di Kasus Ijazah Jokowi, Eks Ketua KI Jakarta Ungkap Fakta Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200755//roy_suryo-xoNK_large.jpg
Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 6 Ahli di Kasus Ijazah Jokowi, Salah Satunya Eks Wakapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200735//ijazah_palsu-mGCP_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, 2 Saksi Kubu Roy Suryo Cs Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200655//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-M3uj_large.jpg
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi, Berkas Tiga Tersangka Segera Dilimpahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement