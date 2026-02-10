Bonatua Kantongi Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Ini Kata Pengacara Roy Suryo Cs

JAKARTA – Pengacara Roy Suryo Cs, Refly Harun, menanggapi beredarnya salinan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor yang diperoleh Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Refly, dokumen tersebut sejalan dengan objek penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan timnya.

“Kemarin kami melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli. Insyaallah Bonatua menjadi salah satu ahli yang akan kami ajukan, karena dia merupakan peneliti independen yang meneliti ijazah dan dokumen pendidikan Pak Jokowi,” ujar Refly kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Refly menjelaskan, Bonatua memperoleh salinan ijazah tanpa sensor melalui proses hukum yang panjang. Ia menggugat keterbukaan dokumen tersebut hingga ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.

“Setelah melalui persidangan berkali-kali, akhirnya dia menang. Ijazah itu adalah dokumen publik yang tidak boleh ditutup. Ada sembilan item yang sebelumnya disensor, dan semuanya dibuka. Dari situ Bonatua mendapatkan salinan resmi,” katanya.