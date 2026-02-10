Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi, Saksi Kubu Roy Suryo Cs Bakal Beberkan Pertemuan di UGM

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:11 WIB
Kasus Ijazah Jokowi, Saksi Kubu Roy Suryo Cs Bakal Beberkan Pertemuan di UGM
Saksi kubu Roy Suryo Cs, Edi Mulyadi (foto; Okezone)
JAKARTA - Kubu Roy Suryo Cs menghadirkan seorang saksi bernama Edi Mulyadi untuk diperiksa Polda Metro Jaya, terkait laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (10/2/2026).

Edi mengaku akan mengungkap pertemuan Roy Suryo dan timnya dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berlangsung pada pertengahan April 2025 lalu.

"Saya diminta RRT menjadi saksi terkait kedatangan RRT dan tim ke UGM sekitar tanggal 14 atau 15 April. Saya lupa tanggal pastinya. Saya akan menyampaikan apa yang saya lihat, dengar, dan alami langsung saat di UGM," ujar Edi kepada wartawan.

Edi menjelaskan, dirinya hadir dalam pertemuan tersebut sebagai wartawan senior yang menjalankan tugas jurnalistik. Dalam forum itu, turut hadir Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, yang menyampaikan maksud kedatangan mereka ke kampus UGM.

"Baik Roy maupun Tifa menyampaikan bahwa mereka datang sebagai peneliti dan alumni UGM untuk melihat serta memeriksa data yang dibutuhkan. Namun mereka mengaku kecewa," kata Edi.

 

Telusuri berita news lainnya
