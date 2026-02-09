Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi, Berkas Tiga Tersangka Segera Dilimpahkan

JAKARTA – Polda Metro Jaya segera melimpahkan berkas perkara tiga tersangka klaster pertama, dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Kejaksaan. Ketiga tersangka tersebut yakni Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik bersama pihak Kejaksaan akan menggelar ekspos perkara dalam waktu dekat.

"Untuk klaster satu akan diagendakan ekspos bersama Kejaksaan. Waktunya belum ditentukan. Ekspos ini merupakan gelar perkara antara penyidik dan Jaksa sebelum berkas dilimpahkan," ujar Budi kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, berkas perkara tersangka klaster kedua yang melibatkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa masih dalam tahap pelengkapan sesuai petunjuk Jaksa.

"Berkas klaster dua akan dilimpahkan kembali setelah dinyatakan lengkap. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, ahli, dan pemenuhan petunjuk Jaksa," jelasnya.