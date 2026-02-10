Roy Suryo Cs Bakal Ajukan 6 Ahli di Kasus Ijazah Jokowi, Salah Satunya Eks Wakapolri

JAKARTA – Kubu Roy Suryo Cs bakal menghadirkan enam orang ahli dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

“Kami mengoordinir saksi dan ahli yang dipanggil atau yang diajukan di Polda Metro. Hari ini ada dua orang saksi fakta, besok tanggal 11 ada dua ahli, kemudian hari 12 ada empat ahli yang luar biasa, salah satunya Komjen Oegroseno,” ujar pengacara Roy Suryo Cs, Jahmada Girsang, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, terdapat dasar pengajuan saksi dan ahli dalam kasus ijazah Jokowi tersebut lantaran berkas perkara telah memasuki tahap P19. Dasar itu menekankan pihaknya dapat mengajukan saksi dan ahli tambahan.

“Lalu di KUHAP Pasal 39, semua saksi dan ahli yang kita ajukan wajib diperiksa penyidik. Berdasarkan dua dasar tersebut, akhirnya kita ajukan gelombang kedua,” ujarnya.

Ia menerangkan, dua saksi yang dihadirkan pada Selasa 10 Februari ini salah satunya pernah berada di Komisi Informasi Jakarta. Selanjutnya, ada enam ahli yang bakal dihadirkan, salah satunya Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang akan menjelaskan tentang hukum acara pidana.

“Ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana, ini kita nantikan. Ahli lain saya tidak spill namanya karena orangnya sangat penting bagi bangsa dan negara ini saat ini,” katanya.

(Arief Setyadi )