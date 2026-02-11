Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa 5 Jam, Bonatua Silalahi Dicecar 27 Pertanyaan Soal Ijazah Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:15 WIB
Diperiksa 5 Jam, Bonatua Silalahi Dicecar 27 Pertanyaan Soal Ijazah Jokowi
Bonatua Silalahi Ahli dari kubu Roy Suryo Cs (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ahli dari kubu Roy Suryo Cs, Bonatua Silalahi, bersama Leony Lidya, telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (11/2/2026). 

Bonatua mengungkapkan dirinya menerima 27 pertanyaan dari penyidik selama lebih dari lima jam, yang sebagian besar berkaitan dengan salinan ijazah Jokowi yang diperolehnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Cukup lama, ada 27 pertanyaan. Intinya terkait saya sebagai ahli kebijakan publik dan peneliti yang menemukan fotokopi ijazah terlegalisir berwarna dari KPU secara resmi. Itu menjadi satu-satunya sumber data resmi yang beredar saat ini,” ujar Bonatua kepada wartawan.

Menurut dia, salinan ijazah yang diperoleh dari KPU identik dengan dokumen yang diunggah Kader PSI, Dian Sandi, di media sosial X. Kesamaan tersebut meliputi tanda tangan, blanko, hingga nomor ijazah.

 

