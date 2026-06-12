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Sony Sonjaya Ungkap Inisial SS, D hingga NS yang Diduga Terlibat Korupsi MBG

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |01:05 WIB
Sony Sonjaya Ungkap Inisial SS, D hingga NS yang Diduga Terlibat Korupsi MBG
Sony Sonjaya/Okezone
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JAKARTA - Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, Krisna Murti mengungkapkan sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus korupsi program makan bergizi gratis (MBG). Krisna mengutarakan inisial pihak yang diduga terlibat praktik rasuah tersebut.

"Ada inisial NS, lalu ada inisial D, lalu ada inisial SS, kemudian ada inisial DZ. Ya cukuplah nanti lebih lanjutnya," kata Krisna dalam program Interupsi bertajuk "Korupsi Dana Gizi Ancaman Bagi Generasi," di iNews TV, Kamis (11/6/2026) malam.

Kendati demikian, Krisna enggan beberkan identitas detail terduga pelaku yang diungkap oleh kliennya. Ia hanya meminta agar permohonan justice collaborator (JC) kliennya dapat dikabulkan oleh Kejaksaan.

"Karena ini juga membantu daripada keinginan Bapak Presiden yang selalu mengatakan, di mana Bapak Presiden bilang koruptor kita kejar sampai ke Antartika. Artinya bahwa inilah kesempatan kita membuka ya kan seluruhnya ya kan proses ini," tutur Krisna.

Pihaknya juga telah melayangkan surat kepada LPSK agar dapat diberikan perlindungan kepada Sony Sonjaya.

 

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