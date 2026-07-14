Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Terus Berlanjut

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |19:15 WIB
LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Terus Berlanjut
Mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, menyusul keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menolak permohonan status justice collaborator (JC) untuk Sony.

Kendati Kejagung sepenuhnya menghormati kewenangan LPSK dalam mengambil keputusan tersebut. "Adanya penolakn JC dari LPSK, itu sepenuhnya menghormati kewenangan lembaga LPSK," kata Anang, Selasa (14/7/2026).

Meski tim penyidik akan terus melakukan pendalaman materi perkara terkait kasus yang menyeret Sony tersebut. "Kami tetap melanjutkan penyidikan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku," ujarnya.

Tim penyidik juga akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya menjamin seluruh proses hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Penyidik dalam pelaksanaan tugas tetap hati-hati dan menghormati asas praduga tak bersalah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230071/kejagung-adJj_large.jpg
Gandeng KPK, Sinyal Kejaksaan Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230050/polri-ETdQ_large.jpg
Penyidik Polri Datang Bawa Koper Besar, Kejagung Sebut Terkait Korupsi Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229911/kejagung-c0tZ_large.jpg
Kejagung Bentuk Tim Khusus Terkait Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229924/kpk-C5mW_large.jpg
Soal Kasus Etik Suryani, KPK: Copy Paste dari Bupati Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229923/kejagung-CriG_large.jpg
Tak Periksa Febrie Adriansyah, Kejagung: Kita Belum Terima Sepenuhnya Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229860/korupsi-VYzU_large.jpg
Polisi Gandeng FBI Cek Dolar Sitaan Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement