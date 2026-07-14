Penyidik Polri Datang Bawa Koper Besar, Kejagung Sebut Terkait Korupsi Febrie Adriansyah

JAKARTA - Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (14/7/2026) siang. Mereka datang membawa koper besar.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan, kehadiran penyidik berkaitan dengan penyerahan dokumen dan administrasi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

"Benar rangkaian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait kasus tersebut," kata Anang.

Pantauan di lokasi, rombongan tim penyidik tiba sekitar pukul 13.18 WIB di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung. Rombongan menaiki sebuah minibus Hiace berwarna putih dengan nomor polisi khusus Kepolisian RI.

Mereka masuk melalui pintu belakang Gedung Bundar. Tim penyidik tersebut kompak menggunakan jaket berwarna biru bertuliskan "Reserse". Salah satu penyidik menurunkan koper besar berwarna pink. Pada koper itu terlihat tulisan "BAP dan Mindik LP01 dan LP02".

Sayangnya, penyidik tidak menjawab pertanyaan awak media mengenai apakah kedatangannya berkaitan dengan pelimpahan tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah.

(Arief Setyadi )

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