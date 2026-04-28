Ade Armando Bantah Sebut JK Nistakan Agama

JAKARTA - Akademisi Ade Armando membantah dirinya telah menyebut Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menistakan agama atas ceramahnya di Universitas Gajah Mada (UGM). Ade menyebutkan, dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan JK bermasalah.

"Tidak sekalipun saya mengatakan, kami mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah," ujar Ade Armando dalam Program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan Jusuf Kalla yang tidak melaporkannya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu justru dilaporkan koalisi advokat asal Maluku.

"Jusuf Kalla tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya adalah aliansi advokat Ambon ya kalau enggak salah. Saya rasa mungkin pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak mencederai nama baik dia," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ade mengatakan, dirinya tidak pernah memotong video ceramah JK.

"Kami itu di CokroTV membuat podcast tentang Pak JK itu tanggal 9 April. Video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal," kata Ade.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.