Ade Armando Bantah Sebut JK Nistakan Agama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |21:03 WIB
Ade Armando Bantah Sebut JK Nistakan Agama (tangkapan layar Youtube iNews)
JAKARTA - Akademisi Ade Armando membantah dirinya telah menyebut Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menistakan agama atas ceramahnya di Universitas Gajah Mada (UGM). Ade menyebutkan, dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan JK bermasalah.

1. Bantah Sebut JK Nistakan Agama

"Tidak sekalipun saya mengatakan, kami mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah," ujar Ade Armando dalam Program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan Jusuf Kalla yang tidak melaporkannya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu justru dilaporkan koalisi advokat asal Maluku.

"Jusuf Kalla tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya adalah aliansi advokat Ambon ya kalau enggak salah. Saya rasa mungkin pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak mencederai nama baik dia," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ade mengatakan, dirinya tidak pernah memotong video ceramah JK.

"Kami itu di CokroTV membuat podcast tentang Pak JK itu tanggal 9 April. Video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal," kata Ade.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Kubu JK Ungkap Ada Gerakan Terpola Penyebaran Video Ceramah, Diramaikan Ade Armando-Abu Janda
Razman Nasution Pertanyakan Pernyataan JK soal Kata Termul
Tokoh Lintas Agama Datangi Rumah JK Malam Ini, Ada Apa?
Dipolisikan Buntut Ceramah JK, Abu Janda: Dendam Politik!
JK Undang Sejumlah Tokoh Perundingan Malino Imbas Viral Potongan Ceramah di UGM
JK Ungkit Jasa ke Jokowi, Golkar: Di Dunia Ini Tak Ada Faktor Tunggal
