Polisi Selidiki Laporan terhadap Abu Janda-Ade Armando, Analisis Video Ceramah JK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |09:15 WIB
JAKARTA - Polisi masih menyelidiki laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Polisi akan meneliti video ceramah JK secara utuh untuk mendalami laporan tersebut.

“Barang bukti akan dianalisis dan diuji. Polri memiliki Lab Digital Forensik yang kredibel dan tersertifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, polisi juga akan meminta  keterangan pelapor dan sejumlah saksi. Polisi sudah menyiapkan administrasi penyelidikan pelaporan tersebut.

"Menyiapkan mindik (administrasi penyelidikan), meminta keterangan pelapor, keterangan saksi dan barang bukti," ujarnya.

Laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku. Mereka melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026). 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214162//wapres_gibran-U4ED_large.jpg
Gibran Respons JK soal Klaim Jadikan Jokowi Presiden: Beliau Mentor Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/338/3214160//pemuda_katolik-78I1_large.jpg
Hormati JK, Pemuda Katolik Dorong Klarifikasi Efektif dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213916//rismon_sianipar-9ahs_large.jpg
Kubu Rismon Tegaskan Video Tudingan JK Danai Kasus Ijazah Jokowi Adalah AI, Tak Akan Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213913//rismon-uc7Y_large.jpg
Rismon Klaim Video Tuding JK Bohir Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI, Buru Pembuatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213904//rismon_sianipar-29Qv_large.jpg
Rismon Bantah JK soal Pesan WA, dari Inisiatif Bertemu hingga Serahkan Buku End Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213818//jusuf_kalla-xoJ9_large.jpg
Pendeta dan Ustadz Poso Akui Ceramah JK Sesuai Fakta Konflik
