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Breaking News! Iran Lancarkan Serangan Besar ke Israel, Hujani Rudal Balistik Canggih

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |10:31 WIB
Breaking News! Iran Lancarkan Serangan Besar ke Israel, Hujani Rudal Balistik Canggih
Iran Lancarkan Serangan Besar ke Israel, Hujani Rudal Balistik Canggih/Okezone
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JAKARTA – Militer Iran telah meluncurkan rentetan rudal ke arah Israel, setelah peringatan dari Teheran bahwa negara zionis tersebut harus menghentikan serangan yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan atau menghadapi serangan lebih lanjut.

Melansir Al Jazeera, Senin (8/6/2026),  Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David di Israel dengan rudal balistik.

Dalam sebuah pernyataan yang diedarkan oleh media Iran, Teheran menyebut serangan itu sebagai tanggapan terhadap pembunuhan dan pengusiran yang meluas terhadap orang-orang tertindas di wilayah Tyre dan Nabatieh di Lebanon Selatan.

"Operasi malam ini adalah peringatan, dan jika agresi diulangi, tanggapannya akan lebih luas dan akan mencakup semua target Amerika-Zionis di wilayah tersebut," kata pernyataan IRGC.

Mohsen Rezaee, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, menulis di X bahwa Iran berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran gencatan senjata dan agresi terhadap Lebanon.

"Malam ini, para agresor menerima tanggapan mereka. Tanggapan ini adalah peringatan untuk menghentikan kejahatan mereka; tindakan baru apa pun akan disambut dengan tanggapan yang lebih keras dan konsekuensi yang lebih berat,” tegas Mohsen.

(Fahmi Firdaus )

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