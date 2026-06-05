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Antisipasi Kemacetan Imbas Acara Besar, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan GBK Akhir Pekan Ini

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |15:53 WIB
Antisipasi Kemacetan Imbas Acara Besar, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan GBK Akhir Pekan Ini
Ilustrasi.
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JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (6/6/2026) – Minggu (7/6/2026). Imbauan ini disampaikan lantaran adanya sejumlah acara berskala besar yang digelar secara bersamaan.

Melalui akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, polisi memperkirakan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK mulai pukul 12.00 WIB hingga kegiatan berakhir.

"Sehubungan dengan adanya rangkaian acara berskala besar yang berlangsung serentak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu–Minggu, 6–7 Juni 2026 pukul 12.00 WIB sampai selesai," tulis akun Instagram TMC Polda Metro Jaya dilihat Jumat (5/6/2026).

Polisi menjelaskan tingginya antusiasme masyarakat yang akan menghadiri berbagai kegiatan tersebut, ditambah keterbatasan kapasitas kantong parkir, berpotensi memicu kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.

Karena itu, masyarakat yang hendak menuju kawasan GBK disarankan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi beban lalu lintas dan meminimalkan antrean kendaraan.

Selain itu, pengguna jalan yang tidak memiliki tujuan ke kawasan Senayan juga diminta memilih jalur alternatif guna menghindari kemacetan panjang.

"Guna menghindari penumpukan kendaraan dan kemacetan panjang yang merugikan waktu Anda, kami sangat mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum jika hendak menuju lokasi acara dan menggunakan rute alternatif bagi pengguna jalan yang hanya berencana melintas di sekitar kawasan Senayan," tulis TMC Polda Metro Jaya.

 

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