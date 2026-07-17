Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Don Ritto Bakal Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |07:51 WIB
Tersangka Don Ritto Bakal Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap kasus batu bara dan Asabri, Don Ritto, bakal dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini, Jumat (17/7/2026).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menjelaskan, Don Ritto bakal dilimpahkan bersama barang bukti yang turut disita.

“DR akan dilimpahkan Jumat (hari ini) bersama barang bukti uang dan emas yang sudah kami sita,” kata Kombes Victor Dean Mackbon.

Sebagai informasi, selain Don Ritto, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari Jampidsus.

Febrie dijadikan tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel (KS). Perkara itu kini dilimpahkan ke Kejagung dan disupervisi oleh KPK serta diawasi Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, serta uang tunai dalam berbagai mata uang dari lokasi Kafe de'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan.

"Untuk penggeledahan di lokasi de'Clan, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa barang elektronik, termasuk handphone," kata Totok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230559/kpk-lh7G_large.jpg
KPK Kembali Geledah Rumah Bupati Etik Suryani dan Kepala Dinas PU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230548/polri-E9GV_large.jpg
Penyidik Polri Bawa Boks ke Kejagung Jelang Pelimpahan Don Ritto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230535/korupsi-fbCR_large.jpg
Berkas Kasus Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230432/korupsi-hVQi_large.jpg
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Usut Opini WTP di Pemkab Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230425/jaksa-uXQl_large.jpg
Profil Chatarina Girsang, Jaksa Penyidik Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230159/said_didu-0xoi_large.jpg
Said Didu: Kasus Eks Jampidsus Febrie Jangan Sampai Padamkan Obor Pemberantasan Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement