KPK Kembali Geledah Rumah Bupati Etik Suryani dan Kepala Dinas PU

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian penggeledahan dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani, Kamis (16/7/2027). Lokasi penggeledahan merupakan rumah para tersangka.

Selain itu, rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukoharjo juga turut digeledah.

"Hari ini, penyidik melanjutkan rangkaian kegiatan penggeledahan di rumah para tersangka, serta rumah Kepala Dinas PU Sukoharjo," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen turut diamankan penyidik. Budi menyebut dokumen-dokumen itu akan digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam mengungkap perkara tersebut.

"Penyidik mengamankan beberapa dokumen terkait yang diperlukan Penyidik untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati," imbuh Budi.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Kamis 9 Juli 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Selain Etik, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko (RCH), serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo (TRM), sebagai tersangka.

(Arief Setyadi )

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