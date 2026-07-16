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Penyidik Polri Bawa Boks ke Kejagung Jelang Pelimpahan Don Ritto

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |18:18 WIB
Penyidik Polri Bawa Boks ke Kejagung Jelang Pelimpahan Don Ritto
Penyidik Polri datangi Kejagung (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Tim Polri kembali menyambangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (16/7/2026). Mereka terlihat membawa boks dan sejumlah barang lainnya saat mendatangi markas Korps Adhyaksa.

Berdasarkan pantauan, tim tersebut tiba pada sore hari. Terlihat, para personel mengenakan jaket bertuliskan "Reserse" dan "Labfor".

Saat membawa boks tersebut, mereka tidak menyampaikan pernyataan apa pun kepada awak media yang telah menunggu di lokasi. Kedatangan tim Polri yang membawa boks itu bertepatan dengan rencana pelimpahan perkara dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap dalam kasus batu bara hingga Asabri ke Kejagung dengan tersangka Don Ritto yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026.

Untuk diketahui, selain Don Ritto (DR), mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu dilakukan tidak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.

Febrie dijadikan tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel (KS). Perkara tersebut kini dialihkan ke Kejaksaan Agung serta disupervisi oleh KPK dan diawasi Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

(Arief Setyadi )

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