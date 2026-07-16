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KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Usut Opini WTP di Pemkab Muara Enim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |11:32 WIB
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Usut Opini WTP di Pemkab Muara Enim
KPK periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap laporan audit BPK untuk Kabupaten Muara Enim. Bobby sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (16/7/2026) pagi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu materi pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pengubahan atau pengaturan status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

"Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh," kata Budi, Kamis.

Budi menambahkan, pemeriksaan ini sekaligus memperkuat alat bukti untuk mengungkap kasus yang menjerat para tersangka. Budi meyakini keterangan Bobby selaku saksi akan membantu proses penyidikan.

"Termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

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