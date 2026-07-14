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Said Didu: Kasus Eks Jampidsus Febrie Jangan Sampai Padamkan Obor Pemberantasan Korupsi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:59 WIB
Said Didu: Kasus Eks Jampidsus Febrie Jangan Sampai Padamkan Obor Pemberantasan Korupsi
Said Didu (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
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JAKARTA - Analis Kebijakan Publik Said Didu berharap kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak mematikan semangat pemberantasan korupsi. Ia juga berharap Febrie mengungkap pihak-pihak yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

"Saya ingin jangan sampai kasus ini memadamkan obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Eks Jampidsus Tersangka, Tabir Besar Terungkap? yang disiarkan di kanal YouTube Official iNews, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, terlepas dari persoalan hukum yang kini dihadapi Febrie Adriansyah, pada awalnya dia menganggap mantan Jampidsus tersebut sebagai sosok yang berani melawan koruptor di Indonesia. Terlebih, berdasarkan rekam jejaknya, Febrie disebut telah mengungkap sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.

"Lepas dari segala-galanya tentang mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, saya awalnya menganggap inilah pahlawan pelawan koruptor, saya 30 tahun di dalam baru ketemu orang yang seberani ini melawan koruptor. Lepas ada masalah, oke," tuturnya.

"Saya menghitung kerugian negara yang sudah diusut beliau mulai dari timah yang Rp300 triliun, Sritex, CPO, PKH, dan lain-lain itu kira-kira yang diusut sudah Rp1.000 triliun rupiah. Lepas daripada sekarang ada masalah," ujar Said Didu.

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